Среди погибших при атаке на Нижнекамск есть граждане Узбекистана и Таджикистана Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Среди погибших в результате атаки вражеских беспилотников на Нижнекамск есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Об этом 10 августа, в понедельник, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Согласно последней информации, среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным Министерства здравоохранения республики, все госпитализированные граждане после удара ВСУ находятся в стабильном состоянии, полученные травмы не квалифицируются как тяжёлые. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Ранее KP.RU писал, что при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск 10 августа погибли 13 человек, включая ребенка, 75 пострадали, 21 госпитализирован. В республике объявлен траур, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.