В МИД рассказали, сколько иностранных граждан погибло при ударе ВСУ по Нижнекамску

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Восемь граждан Узбекистана и один Таджикистана погибли, около 20 иностранцев ранены при ударе ВСУ по Нижнекамску. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Иностранные граждане (по предварительной информации, 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана). Около 20 иностранцев получили ранения", — говорится в сообщении от Захаровой.

В российском МИД отметили, что приносят соболезнования всем родным и близким, кто погиб от удара ВСУ в Нижнекамске. Захарова подчеркнула, что киевский режим нанес целенаправленный удар по месту, где жили иностранные граждане. Это было сделано для того, чтобы вбить клин в братские отношения между союзными государствами. Всего из-за удара ВСУ по городу погибло 13 человек.

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