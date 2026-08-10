Крестный отец искусственного интеллекта призвал готовиться к худшему Фото: REUTERS.

Глава Meta* Марк Цукерберг предупредил о риске дисбаланса власти при централизации управления ИИ. Примечательно, что подобные заявления особенно страшно слышать от "крестного отца" искусственного интеллекта. Манифест Цукерберга опубликован на сайте его компании.

Цукерберг считает, что самый опасный сценарий — создание мощными ИИ-лабораториями моделей с ограниченным доступом. Он призвал готовится к худшему, ведь ИИ может выйти из-под контроля.

«Хотя выпуск способных моделей сопряжен с определенными рисками, наиболее опасным сценарием с этой точки зрения было бы то, что ведущие лаборатории искусственного интеллекта обучали бы мощные модели и сохраняли их для себя», — отмечается в сообщении от бизнесмена и программиста.

Он заявил, что для обеспечения безопасности ИИ необходимо распределять технологии между множеством пользователей и компаний. Это необходимо сделать, чтобы они могли «уравновешивать» друг друга.

Ранее KP.RU сообщил, что тревожные сценарии относительно развития ИИ высказывают и другие предприниматели. Например, Илон Маск считает, что искусственный интеллект полностью уничтожит чувства между людьми.

* — компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.