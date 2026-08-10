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НовостиВ мире10 августа 2026 20:40

Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива

Трамп сообщил, что США контролируют 100% Ормузского пролива
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован и находится под полным контролем американской стороны. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Американский лидер уточнил, что акватория открыта для прохода всех судов, кроме тех, которые направляются в иранские порты.

"Они [Иран] то и дело сбрасывают мины. Мы находим эти мины. Знаете, мы разминировали весь пролив. Может быть, вы не слышали, но мы на 100% контролируем пролив", - сказал Трамп.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран одобрил законопроект по Ормузскому проливу. Правительство совместно с ВС будут регулировать судоходство в Ормузе и в Персидском заливе. Документ вводит ограничения для стран, которые Тегеран считает враждебными.