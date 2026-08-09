В Иране одобрили проект по Ормузу с запретом прохода судов враждебных стран: вот кто в списке

В Иране одобрили законопроект об Ормузском проливе. Фото: REUTERS.

В Иране одобрен новый законопроект по Ормузскому проливу. В нём содержатся ограничения для стран, которые исламское государство считает враждебными.

«Законопроект о "Стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива" одобрен комиссией по национальной безопасности парламента», - информирует IRIB.

В документе предусмотрено что иранское правительство совместно с вооружёнными силами будут регулировать судоходство, мониторить движение судов и обеспечивать безопасность не только в Ормузском проливе, но и в Персидском заливе.

При этом ряд пунктов законопроекта запрещают проход через Ормузский пролив для судов, принадлежащих странам, которые Иран считает враждебными. В их числе США и Израиль. При этом через пролив нельзя будет провозить любые грузы, каким-либо образом связанными с Израилем.

Ранее Иран назвал прекращение угроз со стороны США условием открытия Ормузского пролива.

Также сообщалось, что Иран и Оман ведут переговоры по управлению Ормузским проливом, они близки к соглашению по правовым аспектам и маршрутам движения.