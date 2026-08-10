ВС РФ ликвидировали боевиков из «Птиц Мадьяра» в Херсоне Фото: REUTERS.

В Херсоне операторы БПЛА группировки ВС РФ «Днепр» поразили машину со снарядами, ликвидировав боевиков подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом РИА Новости сообщил боец 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Северск.

«Расчет войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии "Днепра" выявил и одним ударом уничтожил в Херсоне транспортное средство украинских боевиков и их пункт управления БПЛА», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, машину засекли во время смены расчета: военные разгружали снаряды в маскированный пункт управления дронами.

Собеседник агентства сообщил, российские разведчики обнаружили цель, после чего точным сбросом с ударно-разведывательного дрона уничтожили джип ВСУ, загруженный боеприпасами и оборудованием для управления БПЛА. По его словам, в момент удара в автомобиле находился как минимум один украинский боевик, еще несколько — рядом с ним.

Тем временем российская армия успешно освободила населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР.