«Страна»: ТЦК мобилизовали украинца и оставили его дочь на произвол судьбы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Днепре сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, в результате чего его 13-летняя дочь провела одна почти 24 часа. Об этом пишет «Политика Страны».

Как сообщают родственники, мужчина воспитывал дочь один и параллельно занимался оформлением документов на отсрочку. Несмотря на это, его все равно доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) и мобилизовали.

Как отмечает издание, сейчас мобилизованный украинец проходит базовую общевойсковую подготовку. Как сообщил сам мужчина, возле дома его остановили работники военкомата и полицейский. Мужчина предъявил им повестку в суд по делу об опеке над дочерью-подростком и попросил разрешить позвонить девочке.

Как ранее писал KP.RU, на западе Украины мужчин с законными отсрочками массово удерживают в военкоматах. При этом им отказывают в предоставлении правовых гарантий.