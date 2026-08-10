Новые БАДы с наркотиками заполонили интернет-площадки: уже есть пострадавший подросток

«Известия»: в российских БАДах для похудения нашли наркотик Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В биологически активных добавках (БАДах) для снижения веса на интернет-площадках обнаружен сибутрамин — мощное вещество, способное вызывать тяжелые психические расстройства и сердечные патологии. Об этом пишет издание «Известия».

По его данным, товары позиционируются как продукция компаний из США и Европы, при этом их поставки в Россию осуществляются через сеть продавцов из Казахстана.

В ходе контрольной закупки и лабораторных испытаний наличие вещества было подтверждено во всех отобранных образцах.

Тогда же жительница Воронежа рассказала «Известиям», что после приема препарата у ее 15-летней дочери возникли галлюцинации и резкая смена поведения. Родные подумали на наркотики, но анализы выявили в организме сибутрамин. Девочке потребовалась помощь психиатра и курс серьезного медикаментозного лечения.

Накануне Роспотребнадзор заблокировал около 32 тыс. сайтов с нелегальными БАДами.