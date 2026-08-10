В подконтрольном Киеву Запорожье пропало электричество Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В подконтрольном Киеву Запорожье пропало электричество и зафиксированы возгорания. Об этом проинформировал глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

Около 00:40 по мск 11 августа украинский «24 канал» сообщил о серии взрывов в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье. В большинстве регионов страны также была объявлена воздушная тревога.На момент 00:40 по мск в украинской столице снова были слышны звуки взрывов.

Кроме этого, 10 августа взрывы прогремели сразу в нескольких городах Украины: в Сумах, в Изюме Харьковской области, в подконтрольном Киеву Херсоне и в Днепропетровске.

По сообщению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого от 10 августа, Вооруженные силы Украины уничтожили ключевые узлы электроснабжения в Запорожской области.