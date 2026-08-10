Бразилия в июле закупила у России уран на рекордные 84,5 млн долларов

Бразилия закупила урана у РФ на 84,5 млн долларов Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Импорт российского урана в Бразилию в июле достиг рекордного уровня как минимум с 1997 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской государственной статистики.

За месяц Бразилия закупила уран из России на 84,5 млн долларов. По сравнению с июнем объем поставок вырос в 168 раз - с 504 тысяч долларов, а в годовом выражении увеличился в 172 раза - с 492 тысяч долларов в июле 2025 года.

В результате Россия в июле заняла первое место среди поставщиков урана в Бразилию. Месяцем и годом ранее она находилась на пятой позиции. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли США, Аргентина, Италия и Германия.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия по-прежнему продолжает поставлять уран на американский рынок. Президент Владимир Путин отметил, что наша страна занимает третье по объему поставок урана среди импортеров, которые также направляют ресурсы в США.