Сотрудников склада Wildberries в Воронежской области эвакуировали Фото: REUTERS.

Сотрудников логистического объекта Wildberries в Воронежской области эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Сотрудников вывели с территории объекта. Компания соблюдает необходимые процедуры для обеспечения их безопасности. Дополнительные подробности о причинах эвакуации не приводятся.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал логистический объект Wildberries в Самарской области. На складе произошел пожар. Площадь возгорания на объекте составила 160 тысяч квадратных метров. Центр полностью сгорел.