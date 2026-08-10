Change.org. заблокировала петицию с требованием уволить журналиста FAZ Мартенса Фото: REUTERS.

Петиция с требованием увольнения журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса за его высказывания о русских была временно заблокирована. Платформа Change.org. отправила ее на модерацию.

При попытке открыть страницу на Change.org сейчас появляется системное сообщение на немецком языке.

«... После завершения проверки будет принято решение о том, будет ли петиция снова доступна», — говорится в сообщении.

Петиция, собравшая тысячи подписей немцев, обвиняет Мартенса в нарушении принципов беспристрастности. Текст петиции содержит предложение адресовать редакции FAZ требование публично отграничиться от озвученных тезисов и принять кадровые решения, поскольку подобные заявления дискредитируют журналистское сообщество.

Напомним, в ходе визита Владимира Зеленского в Белград на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем немецкий журналист Мартенс задал главе киевского режима вопрос, который шокировал присутствующих и привел в замешательство сербскую переводчицу. Журналист спросил: «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?».