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НовостиВ мире11 августа 2026 0:07

Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 111 человек

При землетрясении магнитудой 7,4 в Колумбии пострадали 87 человек
Мария ПАНЮТИНА
Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 111 человек

Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 111 человек

Фото: REUTERS.

Число погибших в результате землетрясения на западе Колумбии достигло 111 человек. Об этом заявил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в обращении к населению.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

Де ла Эспариэлья уточнил, что на данный момент зафиксировано 87 пострадавших. Землетрясение повредило 1 575 жилых домов, из которых 37 были полностью разрушены, еще 61 здание обрушилось.

Ранее KP.RU сообщал, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. В списке жертв стихии оказались 6125 человек, а также 60 992 пострадавших. Минфин США на этом фоне отменил ограничения на операции с Венесуэлой.