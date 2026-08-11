Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 111 человек Фото: REUTERS.

Число погибших в результате землетрясения на западе Колумбии достигло 111 человек. Об этом заявил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в обращении к населению.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

Де ла Эспариэлья уточнил, что на данный момент зафиксировано 87 пострадавших. Землетрясение повредило 1 575 жилых домов, из которых 37 были полностью разрушены, еще 61 здание обрушилось.

Ранее KP.RU сообщал, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. В списке жертв стихии оказались 6125 человек, а также 60 992 пострадавших. Минфин США на этом фоне отменил ограничения на операции с Венесуэлой.