Почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным: ответ дал сейсмолог

В Венесуэле произошло мощное землетрясение, которое называют сильнейшим в истории страны Фото: REUTERS.

В Венесуэле произошло мощное землетрясение, которое называют сильнейшим в истории страны. Как минимум десятки людей погибли, сотни получили ранения. Что ученые думают о разгуле стихии в Венесуэле? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал сейсмолог Константин Рябинкин.

- Давайте сначала определимся в понятиях, что такое исторические землетрясения? Это то, что мы, люди, видели своими глазами, ощущали и как-то зафиксировали, - цитирует Рябинкина KP.RU. — Самое мощное в истории — это землетрясение 2004 года, которое произошло в Индонезии. В результате этого землетрясения, даже на какую-то долю секунды у нас сократились сутки. Его магнитуда составляла 9,5 баллов. А что касается землетрясения в Венесуэле, то оно произошло на границе двух плит - это Южно-Американская и Карибская плиты. Магнитуда составила в первом случае 7,2 балла, во втором - 7,5. Для нашей планеты Земля это абсолютно нормальная история.

Фото: REUTERS.

Фото: REUTERS.

С точки зрения геологических процессов это подтверждает, что наша планета жива. Потому что если мы сравним Землю с ближайшими соседями - например с Марсом или Луной - то с точки зрения геологии они из себя почти ничего не представляют, там всякие движение в недрах практически закончились. На той же Луне источниками толчков могут быть только метеориты и падающие спутники.

- Почему так сильно тряхнуло Венесуэлу? Она, кажется, не относится к сейсмически опасным регионам?

- В Венесуэле последнее сильное землетрясение произошло в 1900 году, по человеческим меркам достаточно давно. И на мой взгляд такое большое количество жертв (а число погибших сейчас будет расти) связано с тем, что люди отвыкли от землетрясений, перестали их бояться, и строительные нормы начали снижаться.

Фото: REUTERS.

Фото: REUTERS.

Помните события 1995 года у нас в Нефтегорске? Погибло 2 040 человек, в городе здания буквально сложились попалам, там магнитуда была примерно такая же - 7,6. И эти жертвы тоже были связаны с тем, что при строительстве нарушались всевозможные нормы.

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