Палата представителей США получила законопроект о санкциях против России Фото: REUTERS.

Двухпартийная группа представителей Конгресса США внесла в Палату представителей законопроект о санкциях против России, ранее одобренный Сенатом. Об этом сообщил республиканец Майкл Маккол.

Документ полностью повторяет сенатскую версию, которую ранее поддержали 86 сенаторов, против выступили 11. Рассмотрение законопроекта в Палате представителей ожидается осенью, так как сейчас конгресс находится на каникулах.

Законопроект США предусматривает сохранение санкций против российских чиновников, крупных предпринимателей, государственных компаний, а также иностранных организаций, которые якобы поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

Ранее KP.RU сообщал, что ограничительные меры Запада наносят больший ущерб их инициаторам. Президент Владимир Путин отмечал, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.