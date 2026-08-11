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НовостиВ мире11 августа 2026 0:16

Палата представителей США получила законопроект о санкциях против России

Двухпартийная группа в Конгрессе США поддержала новые санкции против РФ
Мария ПАНЮТИНА
Палата представителей США получила законопроект о санкциях против России

Палата представителей США получила законопроект о санкциях против России

Фото: REUTERS.

Двухпартийная группа представителей Конгресса США внесла в Палату представителей законопроект о санкциях против России, ранее одобренный Сенатом. Об этом сообщил республиканец Майкл Маккол.

Документ полностью повторяет сенатскую версию, которую ранее поддержали 86 сенаторов, против выступили 11. Рассмотрение законопроекта в Палате представителей ожидается осенью, так как сейчас конгресс находится на каникулах.

Законопроект США предусматривает сохранение санкций против российских чиновников, крупных предпринимателей, государственных компаний, а также иностранных организаций, которые якобы поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

Ранее KP.RU сообщал, что ограничительные меры Запада наносят больший ущерб их инициаторам. Президент Владимир Путин отмечал, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.