Собянин сообщил об отражении атаки 13 БПЛА, летевших на Москву Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили уже 13 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация появилась около 03:30 по мск.

«Отражена атака ещё шести БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере MAX.

На момент 01:42 по мск силами ПВО РФ были ликвидированы семь летевших на Москву БПЛА. Днем ранее силы ПВО уничтожили над регионами России 215 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей, а также над Москвой и Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, сбитые аппараты были обнаружены над акваториями Азовского и Черного морей.