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НовостиОбщество11 августа 2026 0:43

Мошенники выдают себя за IT-специалистов: россиянам предлагают "защитные приложения"

Немкин: мошенники убеждают россиян установить якобы защитное приложение
Мария ПАНЮТИНА
Мошенники убеждают россиян установить якобы защитное приложение

Мошенники убеждают россиян установить якобы защитное приложение

Фото: REUTERS.

Мошенники представляются сотрудниками технической поддержки IT-компаний и убеждают россиян установить "защитное приложение". Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

"Гражданам сообщают о якобы обнаруженной угрозе, подозрительной активности или попытке взлома, после чего под предлогом срочной проверки убеждают установить программу", - сказал он для РИА Новости.

Немкин отметил, что такое приложение может дать мошенникам доступ к персональным данным, перепискам, учетным записям и другой конфиденциальной информации. Аферисты используют психологическое давление, создавая ощущение срочности.

Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники звонят россиянам под видом "службы безопасности банка" или "правоохранительных органов". Они пугают жертв "взломом счета" и убеждают свою ее снять деньги, удалить приложение и установить "новое" по ссылке.