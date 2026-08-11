Мошенники выдают себя за IT-специалистов: россиянам предлагают "защитные приложения"

Мошенники убеждают россиян установить якобы защитное приложение Фото: REUTERS.

Мошенники представляются сотрудниками технической поддержки IT-компаний и убеждают россиян установить "защитное приложение". Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

"Гражданам сообщают о якобы обнаруженной угрозе, подозрительной активности или попытке взлома, после чего под предлогом срочной проверки убеждают установить программу", - сказал он для РИА Новости.

Немкин отметил, что такое приложение может дать мошенникам доступ к персональным данным, перепискам, учетным записям и другой конфиденциальной информации. Аферисты используют психологическое давление, создавая ощущение срочности.

Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники звонят россиянам под видом "службы безопасности банка" или "правоохранительных органов". Они пугают жертв "взломом счета" и убеждают свою ее снять деньги, удалить приложение и установить "новое" по ссылке.