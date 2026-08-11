Мирошник: Международные наблюдатели крайне избирательно фиксируют пострадавших. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Доклады международных наблюдателей по Украине стали фарсом из-за избирательности в учете жертв. С подобным мнением выступил посол по особым поручениям министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

Дипломат привел в пример ситуацию, которую представили в ООН, о гибели людей или пострадавших в 2025 году в результате конфликта на Украине.

«... Они говорят о людях, которые погибли или пострадали "на территории всей Украины" в рамках конфликта, не разделяя на людей с российской стороны, с украинской стороны, не считая людей в Белгородской области, Курской, Брянской. Это все остается за кадром...», — сказал Мирошник для ТАСС.

Ранее Мирошник также подчеркнул, что международные организации не реагируют на действия Киева. Вопреки всему Москва намерена продолжать привлекать их внимание к ситуации.