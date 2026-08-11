СК перечислил приоритетные версии исчезновения семьи Усольцевых Фото: Илья САВЧУК.

Причиной исчезновения семьи Усольцевых в горной тайге мог стать либо несчастный случай, либо преступление. Об этом ТАСС заявили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следствием продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых, отрабатываются различные версии исчезновения», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, среди приоритетных версий рассматриваются два варианта: несчастный случай и возможное совершение преступления против членов семьи.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь Арина — пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Долгие поиски не принесли результатов. Сын Ирины Даниил Баталов надеется, что они живы и уехали за границу.

По данным близкого друга семьи Валентина Дегтерева, с телефона Усольцевых пришло голосовое сообщение: «Прощайте, мои любимые, простите нас за все». Голос может принадлежать Ирине.