Стало известно, в какие месяцы выгодно покупать машину

Аналитик Ерицян: покупать авто выгоднее всего в зимние месяцы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Декабрь, январь и февраль считаются самыми выгодными месяцами для приобретения нового автомобиля в России. Об этом напомнил аналитик Ашот Ерицян.

«Традиционно наиболее выгодными месяцами для покупки нового автомобиля считаются декабрь, январь и февраль. В декабре дилеры стремятся выполнить годовые планы продаж, поэтому чаще предлагают специальные условия и скидки», — рассказал он для РИА Новости.

По его словам, в другие зимние месяцы в продаже еще остаются машины предыдущего модельного года, на которые тоже часто предлагаются более выгодные цены.

Эксперт также подчеркнул, что покупателям следует обращать внимание не только на время года, но и на события, которые влияют на логистику и ценообразование производителей. В пример он привел Пекинский международный автосалон — в 2026 году он прошел с 24 апреля по 3 мая.

При этом покупателям авто стоит учитывать и Китайский Новый год. В этот период, по словам аналитика, могут измениться выбор машин и условия скидок.

Согласно информации KP.RU, продажи авто с пробегом в России продолжают расти.