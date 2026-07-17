Китайцы наступают: что происходит на вторичном рынке авто в России

Продажи авто с пробегом растут. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

В первом полугодии 2026 года российские автолюбители приобрели порядка 3,2 миллиона подержанных транспортных средств. По сравнению с шестью месяцами 2025-го показатель увеличился на 3,5%. Такую статистику обнародовал руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в рамках пресс-конференции.

Анализ помесячной динамики показывает, что с февраля по июнь включительно рынок демонстрировал стабильный положительный прирост. Единственный спад был зафиксирован лишь в январе — тогда объемы реализации снизились на 5%. Однако июнь стал безусловным лидером: продажи достигли 568 тысяч машин, тогда как год назад за тот же месяц было реализовано 523 тысячи, что соответствует росту в 9%.

В рейтинге брендов на «вторичке» расстановка сил осталась прежней. Бессменную первую строчку занимает отечественная Lada — 706,7 тысячи перепроданных автомобилей. Далее следуют японская Toyota, корейские Kia и Hyundai, а также немецкий Volkswagen. Среди китайских марок наиболее заметный прогресс продемонстрировал Chery: эта компания поднялась на 20-е место, тогда как годом ранее довольствовалась лишь 28-й позицией.

Как пояснил Алексей Подщеколдин, Chery присутствует на российском рынке достаточно давно, и сейчас это практически единственный представитель китайского автопрома, автомобили которого начали формировать заметный объем предложения на вторичном сегменте. По его прогнозам, если текущая тенденция сохранится, уже через пять лет данная марка способна войти в десятку сильнейших игроков на рынке подержанных машин в стране.

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