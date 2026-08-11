В МВД перечислили уловки мошенников для обмана россиян

МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки номера телефона Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники чаще всего пугают жертв подозрительными операциями по счетам, блокировкой номера и ложными заявками на кредиты. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре московского главка МВД России.

По данным ведомства, за первые полгода московская полиция зарегистрировала более 24 тыс. преступлений в сфере информационных технологий — это на 6 тыс. меньше, чем за тот же период 2025 года.

В полиции уточнили, что чаще всего при контакте с жертвой аферисты представляются сотрудниками банков, правоохранительных и государственных органов, а также операторами связи.

При этом мошенники требуют от жертвы код, паспортные данные, удаленный доступ к телефону или перевод на «безопасный» счет — якобы чтобы спасти от блокировки и мошенничества, пояснили правоохранители.

KP.RU ранее писал о новой схеме обмана: мошенники используют фальшивые удостоверения полицейских для якобы переписи или проверки документов.