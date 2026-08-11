Хуснуллин выбрал КамАЗ вместо Mercedes и никогда не жалел об этом: вот почему

Хуснуллин рассказал, как однажды выбрал КамАЗ вместо Mercedes и никогда не жалел. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в 1991 году предпочел купить КамАЗ вместо Mercedes и не пожалел. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В то время, добавил Хуснуллин, он занимался строительным кооперативом «Темп».

«Передо мной встал выбор: купить себе в Санкт-Петербурге за, кажется, 24 тысячи долларов новенький белый Mercedes в 124-м кузове или же взять КамАЗ для работы. Я выбрал грузовик», - рассказал Хуснуллин.

Позже, рассказал зампредседателя правительства, он объехал на этом КамАЗе всю страну: Москва, Петербург, Баку, Ташкент, Урал. А в Казахстане пришлось ехать сотни километров по степям и грунтовым дорогам - асфальта не было.

«Думал тогда: неужели когда-нибудь у нас появятся хорошие трассы, по которым можно будет ехать в нормальной легковой машине, а не наКамАЗе?» - сказал вице-премьер.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что в России несправедливо говорить о двух главных бедах — дураках и дорогах. По его убеждению, этот популярный в народе афоризм уже не отражает реального положения дел.