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НовостиВ мире11 августа 2026 3:05

НАТО использует Украину как полигон для тестирования военного ИИ

РИА Новости: НАТО тестирует ИИ для дронов на Украине
Мария ПАНЮТИНА
НАТО тестирует ИИ для дронов на Украине

НАТО тестирует ИИ для дронов на Украине

Фото: REUTERS.

Страны НАТО начали испытывать на Украине системы искусственного интеллекта для использования в ударных беспилотниках ВСУ. Об этом заявил замгендиректора производителя дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник.

"Украина - это полигон. НАТО собирает большой датасет. Сейчас мы видим первый этап внедрения алгоритмов, обученных на этих данных, в процессы принятия решений", - сказал он для РИА Новости.

Садовник отметил, что о практическом применении ИИ свидетельствует использование ударных дронов Hornet, оснащенных системами компьютерного зрения и автоматического сопровождения целей. Для обучения и тестирования военной нейросети применяется Brave1 Dataroom.

Ранее KP.RU сообщал, что курс НАТО в отношении Киева нацелен на затягивание конфликта с Россией. Политолог Глен Диесен подметил, что блок принудительно депортирует беженцев. Он назвал политику НАТО самым впечатляющим пропагандистским приемом.