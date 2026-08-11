Отец Илона Маска усомнился в демократии на Украине

Эррол Маск заявил, что не считает Украину демократической страной. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Отец Илона Маска Эррол заявил, что не считает Украину демократическим государством. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Нет, это не так», — решительно ответил Маск-старший на соответствующий вопрос агентства.

Эррол Маск также обратил внимание, что на Украине в настоящее время не проводятся выборы.

Ранее Маск-старший признался, что лучшим местом для жизни здравомыслящих людей является Россия. Кроме этого, отец Илона Маска подчеркнул, что впечатлен инфраструктурой и высоким уровнем развития России.

В свою очередь предприниматель Илон Маск отказал Украине в использовании системы спутниковой связи Starlink для ударов вглубь России. По данным СМИ, Маск спорит с представителями Украины о рисках дальнейшей эскалации конфликта с Россией.