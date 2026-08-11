TWZ: во время игры Трампа в гольф рядом развернули ЗРК Фото: REUTERS.

Во время игры президента США Дональда Трампа в гольф Бедминстере (штат Нью-Джерси) рядом был развернут зенитно-ракетный комплекс малой дальности AN/TWQ-1 Avenger. Это сделали для защиты первого лица государства. Об этом сообщает портал TWZ.

По американскому сегменту соцсетей активно ходят снимки, на которых глава Белого дома замахивается клюшкой для гольфа. А в это время на заднем плане отчетливо видна колючая проволока и американский ЗРК.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в свою очередь заявило, что ЗРК Avenger действительно используется в целях защиты президента. Но от дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп в начале июля тайно покинул Анкару после саммита НАТО на военно-транспортном самолете из-за угрозы со стороны Ирана. Журналисты и некоторые сотрудники Белого дома были уверены, что президент находится на борту Air Force One. По данным издания, часть сопровождавших Трампа также не знала о том, что он покинул Турцию другим самолетом.