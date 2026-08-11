ВСУ атаковали Воронежскую область: погиб человек, двое пострадали, горят склады

При атаке ВСУ на Воронежскую область погиб человек, еще двое ранены Фото: REUTERS.

ВСУ минувшей ночью атаковали Воронежскую область. В результате ударов погиб один человек, еще два получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Чиновник уточнил, что силы противовоздушной обороны Россиии уничтожили 15 украинских беспилотников над регионом.

"В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина", - написал он в мессенджере Max.

Гусев уточнил, что пострадавшие были доставлены в больницу. Один из раненых находился на территории крупного логистического объекта. Были повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

Губернатор добавил, что обломки дрона вызвали возгорания на двух складах в Новоусманском районе. На одном объекте пожар удалось локализовать на площади 16 тысяч кв. м, на втором продолжается тушение на площади около 20 тысяч кв. м.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил атаку на Татарстан. Удары были нанесены по гражданским и промышленным объектам в Нижнекамске. Жертвами атаки стали 13 человек.

"КП-Воронеж" собрал последнюю информацию об атаке дронов ВСУ на Воронежскую область.