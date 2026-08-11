Названо число пострадавших от удара БПЛА ВСУ по Нижнекамску

В Нижнекамске до 78 увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших в результате атаки украинских дронов на Нижнекамск возросло до 78 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

«На данный момент всего за помощью обратились 78 человек, из них госпитализированы 25 человек, из них двое в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Минздрав республики сформировал дополнительные бригады медиков. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Глава региона Рустам Минниханов пожелал им скорейшего восстановления.

Тогда же Минниханов поручил оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим. Выплаты семьям погибших составят по 2 млн рублей. Раненые получат от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм. Кроме того, по местным нормам предусмотрена компенсация за утраченное имущество — как частично, так и полностью.

Утром 10 августа беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданским и промышленным объектам в Нижнекамске. Жертвами атаки стали 13 человек, среди которых — граждане Узбекистана и Таджикистана. В Татарстане был также объявлен день траура по погибшим в результате атаки БПЛА.

Напомним, что среди жертв теракта, совершенного киевским режимом, — исключительно мирные граждане. По официальным данным, жертвами атаки стали 13 человек, среди них – пятилетняя девочка. Как сообщили местные жители, ребенок спал на балконе своей квартиры на Школьном бульваре, когда неподалеку взорвался беспилотник.

Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в связи с атакой БПЛА было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к ударам по Белгороду и Нижнекамску будут обязательно выявлены и понесут суровое наказание.

Кроме этого, в российском МИД также призвали международные структуры дать жесткую оценку террористическим ударам ВСУ по территории Белгорода и Нижнекамска. Полную хронику атаки украинских БПЛА на Нижнекамск 10 августа читайте на сайте KP.RU.