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НовостиПроисшествия11 августа 2026 4:57

Собянин: 237 БПЛА летели к Москве, большинство сбито на дальних подступах

Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ на подлете к Москве ночью 11 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Собянин: 237 БПЛА летели к Москве, большинство сбито на дальних подступах

Собянин: 237 БПЛА летели к Москве, большинство сбито на дальних подступах

Фото: REUTERS.

В период с 20:30 10 августа до 8:30 11-го числа сторону Московского региона летели 237 украинских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил также, что 13 беспилотников противника уничтожены на подлёте к Москве.

Ранее Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны России были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь 11 августа силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над регионом более 60 дронов ВСУ. В нескольких районах области возникли пожары.