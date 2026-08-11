Слюсарь: более 60 дронов ВСУ уничтожены в 11 районах Ростовской области за ночь Фото: REUTERS.

Более 60 дронов ВСУ уничтожены ночью 11 августа в одиннадцати районах Ростовской области. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших не поступала. В местах падения БПЛА возникло несколько очагов горения», — написал он.

По его словам, после падения вражеских беспилотников в нескольких районах области начались пожары в лесополосах, горит сухая растительность.

Накануне сообщалось, что до 13 человек выросло число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск.

До этого сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск утром 10 августа погибли 12 человек. Трагедия произошла утром, когда украинские дроны нанесли удары как по промышленным, так и по гражданским объектам города.