Володин сообщил о росте числа оснований для отмены гражданства РФ у мигрантов. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Число оснований для прекращения российского гражданства для мигрантов превысило 80. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня в список входят такие тяжкие преступления, как убийство, преступления против половой неприкосновенности, организация незаконной миграции и многие другие.

По данным МВД на май 2026 года, с момента вступления в силу нового закона о гражданстве РФ (ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ) оно было прекращено у более чем 4500 человек. При этом, добавил Володин, 40 процентов решений приходится на последний год.

В июне этого года по решению ФСБ и МВД России, гражданство России было аннулировано у восьми выходцев из стран Центральной Азии. Основанием для такого шага послужила их деятельность, представлявшая угрозу национальной безопасности страны.

Кроме того, российские полицейские лишили гражданства трех гостей из Средней Азии, которые отказались идти в военкомат.