Видео ЦОС ФСБ России

По решению ФСБ и МВД России, гражданство России было аннулировано у восьми выходцев из стран Центральной Азии. Основанием для такого шага послужила их деятельность, представлявшая угрозу национальной безопасности страны. В частности, использовалось положение пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 No 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Среди лиц, лишенных российского гражданства, оказались:

Восемь мужчин задержали и лишили гражданства России за хранение оружия и легализацию террористов

- Житель Тульской области, замеченный в связях с криминалом. На момент решения он уже был осужден за незаконное хранение боевого оружия (статья 222 УК РФ) к 1,5 годам лишения свободы - мигрант хранил дома заряженный пистолет ПСМ с глушителем.

- Гражданин, проживающий в Тверской области, имеющий неоднократные судимости за фиктивную регистрацию иностранных граждан (статьи 322.2, 322.3 УК РФ). Среди лиц, которых он зарегистрировал, числится подозреваемый в пособничестве террористам, причастным к атаке на «Крокус сити Холл» 22 марта 2024 года.

- Житель Республики Бурятия, за националистические взгляды и призывы к неуважению российских законов и правоохранителей.

- Житель Республики Алтай, ранее судимый за побои (статья 116.1 УК РФ). Он пропагандировал идеи этнического и конфессионального превосходства, негативно отзывался о специальной военной операции, в том числе в присутствии детей.

- Трое жителей Тюменской области, активно распространявших антироссийские настроения. Они призывали к мигрантов формировать боевые группы для участия в межнациональных конфликтах и силового отстаивания интересов других государств. Кроме того, они распространяли негативную информацию о работе российских госорганов. Действия этих лиц были расценены как нарушение Конституции РФ и Присяги, направленное на радикализацию одной из закавказских диаспор региона.

- Житель Архангельской области, чья подрывная деятельность способствовала возникновению конфликтов на межнациональной и этноконфессиональной почве. Он также формировал у выходцев из стран СНГ негативное отношение к прохождению военной службы в Вооруженных Силах РФ.

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