Ночной удар по Киеву и Запорожью: поражены предприятия ВПК и логистика ВСУ

ВС России ударили по военным предприятиям и логистике в Киеве и Запорожье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса Украины. В ночь на 11 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.

В ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам и логистическим центрам, используемым для нужд ВСУ.

9 августа расчеты ударных беспилотников «Герань» нанесли удары по складам ВСУ в Харьковской области. Как сообщило Минобороны РФ, В результате были поражены объекты в населенных пунктах Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр, где хранились беспилотники различных типов, комплектующие к ним и радиоэлектронное оборудование.