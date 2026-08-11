Галузин назвал заявления Пашиняна о референдуме по вступлению в ЕС путанными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин указал на противоречивость заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно референдума по вопросу членства в Евросоюзе (ЕС) или пребывания в ЕАЭС. В разговоре с ТАСС дипломат напомнил, что статья 205 Конституции Армении требует инициации такого референдума правительством.

При обсуждении закона о вступлении в ЕС армянская сторона утверждала, что референдум не нужен, поскольку документ — лишь политическая декларация. Теперь же итоги выборов трактуются как поддержка проевропейского курса, что снова исключает референдум, обратил внимание Галузин. Дипломат отметил, что в ходе предвыборной кампании Пашинян делал противоречивые заявления, иногда признавая, что Армению в ЕС пока не приглашали.

В конце мая лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите Евразийского экономического союза в Астане выступили с совместным заявлением. Главы четыре стран предложили Еревану в кратчайшие сроки провести референдум о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Сам Пашинян заявлял, что Ереван осознает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сообщил о попытках ЕС ослабить взаимодействие между странами Евразийского экономического союза. Дипломат отметил, что представители ЕС посещают отдельные государства и предлагают проекты, которые направлены на снижение уровня сотрудничества внутри объединения.