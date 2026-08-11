ФСБ задержала россиян в Мордовии, управляющих сим-боксами для разведки Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мордовии сотрудники ФСБ задержали группу российских граждан, которые управляли специальными сим-боксами. Эти устройства использовались для скрытой связи в интересах военной разведки Украины. Информацию об этом предоставили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, противоправная деятельность группы была пресечена на территории Республики Мордовия. В составе организованной группы состояли исключительно граждане России. Их задачей было обеспечение работы сим-боксов в разных регионах страны.

Следствие установило, что действиями группы руководили украинские спецслужбы. Координацию осуществляли через российского гражданина, который сотрудничал с разведкой Украины. Этот организатор поставлял остальным участникам так называемые «серые» сим-карты и сами сим-боксы, в том числе те, которые работали в Саранске.

В июне этого года сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии уже пресекали похожую деятельность в Санкт-Петербурге. Тогда была обезврежена преступная группа, состоящая из 30 россиян и 20 иностранцев. Их подозревали в организации двух мошеннических кол-центров.