На Западе нашли смысл визита Зеленского в Белград: «Он пытается оправдаться» Фото: REUTERS.

Главарь Киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем попытался переложить вину за неудачи Украины на западных союзников. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Он пытается придумать оправдания, потому что все деньги, все перехватчики, сотни и сотни миллиардов, глупые рассказы о том, что ситуация переломилась, что Украина якобы побеждает», — указал публицист.

Журналист Христофору подчеркнул, что украинский лидер ищет оправдания, потому что прежние громкие заявления о победах больше не работают. Он напомнил, что раньше звучали рассказы о переломе в ситуации и о выигрыше в небе, однако сейчас эта картина полностью разрушается.

Кипрский обозреватель обратил внимание на то, что выделенные западные деньги и поставленное оружие фактически исчезли. По его мнению, Зеленский обвиняет всех вокруг, кроме самого себя. При этом журналист отметил, что Киев по-прежнему отвергает мирные инициативы со стороны России.

При этом визит Зеленского в Белград пошатнул позиции президента Сербии Александра Вучича. Специалист указал, что Вучич может лишиться части поддержки в преддверии выборов.