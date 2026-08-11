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НовостиПолитика11 августа 2026 6:14

Мирошник раскрыл крупнейших поставщиков деталей для дронов ВСУ

Мирошник назвал Великобританию главным поставщиком деталей для дронов ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Belkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Belkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Великобритания, Германия, Швеция и Канада являются крупнейшими поставщиками деталей для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В разговоре с РИА Новости дипломат уточнил, что эти страны поставляют основные блоки и компоненты, используемые в дронах против гражданского населения.

Мирошник подчеркнул, что перечень не является исчерпывающим. Он также отметил, что эти страны официально подтверждают поставки беспилотников, которые стали причиной гибели мирных жителей в Нижнекамске и Белгороде.

9 августа Белгород подвергся массированной атаке ВСУ. В результате ударов погибли пять человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. 10 августа ВСУ нанесли массированную атаку беспилотниками на Нижнекамск. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. В Татарстане был объявлен траур. Также, по последним данным, 78 мирных жителей пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в МИД РФ прокомментировали трагедии в Нижнекамске и Белгороде. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что все причастные к ударам по мирным городам будут установлены и понесут суровое наказание.