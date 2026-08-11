В сентябре некоторые россияне получат две пенсии: кого это коснётся Фото: REUTERS.

В сентябре некоторые категории российских граждан, включая военных, силовиков, космонавтов и летчиков-испытателей, смогут получить пенсионные выплаты дважды за месяц. Такая возможность связана с совмещением двух видов пенсионного обеспечения. Об этом сообщила финансист Нина Гукасова.

По словам эксперта, первая выплата для указанных категорий — это пенсия за выслугу лет, которую они начинают получать еще до достижения стандартного пенсионного возраста. Когда наступает общеустановленный возраст выхода на пенсию и накапливается необходимый гражданский стаж с нужным количеством коэффициентов, им назначают вторую — страховую пенсию по старости.

Финансист также обратила внимание на граждан, получивших инвалидность из-за военной травмы. Им полагается государственная пенсия по инвалидности, а вторую выплату они смогут оформить по достижении пенсионного возраста, причем сделать это разрешается на пять лет раньше обычного срока.

Вторая пенсия для военных, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков рассчитывается без фиксированной надбавки, однако подлежит полной индексации. Для сравнения, в 2026 году размер фиксированной части обычной страховой пенсии составляет 9 584 рубля.

В июле текущего года средний размер пенсий у неработающих жителей страны превысил 35 тысяч рублей в семи российских регионах. Эти цифры приводит Социальный фонд России.

Самый высокий уровень выплат зафиксирован на Чукотке, где пенсионеры в среднем получают 43,9 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель достиг 40 тысяч рублей.

Высокие средние пенсии также отмечены в Камчатском крае и Магаданской области — там выплаты составили по 39,3 тысячи рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе пенсионеры получают в среднем 38,4 тысячи рублей.

Кроме того, в Министерстве труда предложили выплачивать две пенсии еще одной группе граждан. Инициатива касается нетрудоспособных родственников погибших участников СВО, а также тех, кто служил в ополчении Донбасса и специальных подразделениях.

Юрист Вадим Виноградов посоветовал будущим пенсионерам начинать подготовку к оформлению выплат за полгода или даже за год до наступления пенсионного возраста. Это позволит вовремя обнаружить ошибки в данных о стаже и восстановить утерянные документы, чтобы избежать задержек.