Историк Гавришко: Киев не получит лицензию для Patriot из-за коррупции. Фото: Kay Nietfeld/GLOBAL LOOK PRESS

Украина не получит от США лицензию на производство ракет для Patriot. Причиной тому - «легендарная» проблема Незалежной - повальная коррупция. Об этом в соцсети Х написала историк Марта Гавришко.

По ее словам, учитывая «легендарные проблемы коррупции» в сочетании с довольно внушительным количеством людей, которые имели или имеют семейные, деловые или иные связи с Россией, можно с полным основанием задаться вопросом, как долго секретные технологии Patriot будут оставаться исключительно украинско-американским достоянием.

И как обычно, добавила Гавришко, чрез год выяснится, что кто-то из родных консультанта купил дорогую квартиру в Дубае.

В США раздаются голоса против идеи предоставления Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ЗРК Patriot. Опасения выражают, в частности, оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin. Эти концерны являются производителями ЗРК Patriot и ракет-перехватчиков для них.

При этом в российской Госдуме указали, что США отказались передавать Украине ракеты для комплексов Patriot из-за опасений за репутацию своего военно-промышленного комплекса.