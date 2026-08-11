Украина не получит от США лицензию на производство ракет для Patriot. Причиной тому - «легендарная» проблема Незалежной - повальная коррупция. Об этом в соцсети Х написала историк Марта Гавришко.
По ее словам, учитывая «легендарные проблемы коррупции» в сочетании с довольно внушительным количеством людей, которые имели или имеют семейные, деловые или иные связи с Россией, можно с полным основанием задаться вопросом, как долго секретные технологии Patriot будут оставаться исключительно украинско-американским достоянием.
И как обычно, добавила Гавришко, чрез год выяснится, что кто-то из родных консультанта купил дорогую квартиру в Дубае.
В США раздаются голоса против идеи предоставления Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ЗРК Patriot. Опасения выражают, в частности, оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin. Эти концерны являются производителями ЗРК Patriot и ракет-перехватчиков для них.
При этом в российской Госдуме указали, что США отказались передавать Украине ракеты для комплексов Patriot из-за опасений за репутацию своего военно-промышленного комплекса.