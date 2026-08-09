Американские производители ЗРК Patriot не хотят выдачи Киеву лицензии на ракеты

Производители оружия в США опасаются передачи Киеву лицензии на ракеты для ЗРК Patriot . Фото: REUTERS.

В США раздаются голоса против идеи предоставления Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ЗРК Patriot. Опасения выражают, в частности, оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin. Эти концерны являются производителями ЗРК Patriot и ракет-перехватчиков для них.

«На самом деле они боятся, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем наладят их массовое производство быстрее и намного дешевле, чем это могут существующие производственные линии в США», - пишет издание Atlantic, ссылаясь на анонимный источник в Конгрессе США.

Напомним, Украина столкнулась с критической нехваткой ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК), что делает ее воздушное пространство беззащитным перед баллистическими ударами.

При этом Запад не спешит снабдить Украину перехватчиками. В частности, США истощили свои запасы данных ракет в ходе ближневосточной операции. В Европе Украина также сталкивается с отказом. Так, Финляндия решила обезопасить себя вместо Украины и не передаст ракеты Patriot Киеву.

При этом в российской Госдуме указали, что США отказались передавать Украине ракеты для комплексов Patriot из-за опасений за репутацию своего военно-промышленного комплекса.

Ранее военный аналитик Снегирев заявил, что Украина не сможет производить ракеты для Patriot даже с лицензией.