ВС России ударом уничтожили логистический центр Киев-3 и комбинат «Запорожсталь» Фото: Shutterstock.

Российские военные нанесли удары по трём ключевым объектам инфраструктуры Украины, которые работали в интересах ВСУ, сообщило 11 августа, во вторник, Министерство обороны РФ.

В Киеве поражён транспортно-логистический центр «Киев-3» площадью около 50 тысяч квадратных метров, а также терминал компании «Новая почта», использовавшийся для хранения и распределения товаров двойного назначения.

Уточняется, что в логистическом центре в Киеве хранилось до 15 тысяч FPV-дронов, включая оснащенные тепловизионными камерами («Бешкет», «Спук», «Комик-А» и «Горобец»), а также оборудование для управления дронами с земли.

В центре «Новая почта» хранились и распределялись комплектующие для производства ударных БПЛА большой и средней дальности, а также для роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в подконтрольном Киеву Запорожье нанесён удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь», который, по данным Минобороны, работал на нужды Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали боевиков из «Птиц Мадьяра» в Херсоне.