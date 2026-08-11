В Восточной Европе решили сократить поддержку Украины: Киеву достаётся всё меньше средств ПВО Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Граничащие с Россией государства Европы всё реже готовы передавать Киеву свои зенитные комплексы Patriot. По информации европейских дипломатических источников, эти страны опасаются за собственную безопасность и не хотят ослаблять свою противовоздушную оборону, пишет Politico.

Как отмечается в публикации, власти восточноевропейских стран считают свои нынешние системы ПВО недостаточными для защиты национальных интересов. Поэтому они всё менее склонны жертвовать имеющимися установками ради помощи Украине.

Издание обращает внимание, что запасы как самих комплексов Patriot, так и ракет-перехватчиков к ним в Европе значительно истощились. Это вынуждает правительства европейских стран строго ограничивать объемы военной помощи Киеву. Ситуация усугубляется тем, что пополнить арсеналы становится всё сложнее.

Тем временем в Соединенных Штатах также не поддерживают идею расширения сотрудничества с Украиной в этой сфере. Американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, которые являются производителями данных ЗРК, высказывают серьезные опасения. Они выступают против предоставления Киеву лицензии на самостоятельное производство ракет для Patriot.