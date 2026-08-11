«Веселый молочник» откроет собственный кемпинг на Алтае: у него есть концепция Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Американский фермер Джастас Уолкер, известный в интернете как «Веселый молочник», построил в Алтайском крае собственный экокемпинг. Туристический объект разместился в Солонешенском районе, и уже в следующем году он начнет принимать первых гостей. Об этом фермер сообщил в беседе с РИА Новости.

«Идея такая: люди могут приехать, уединиться, без связи, с каким-то минимальным комфортом. Такой вот лесной, природный отдых. Мы уже несколько лет ее строим и в этом году наконец-то достроили», — поделился Уолкер.

Фермер уточнил, что сейчас на объекте уже побывали первые посетители, а полноценный туристический сезон они планируют запустить со следующего года.

Американец также отметил, что для гостей будут организованы специальные экскурсии по фермерскому хозяйству. Кроме того, для туристов проведут дегустацию местной молочной продукции, которую производит семья Уолкеров. При этом фермер подчеркнул — кемпинг рассчитан на небольшие группы, и за один раз они смогут принять не более 40 человек.

Ранее Джастас Уолкер официально заявил, что его семья приняла решение навсегда остаться жить на Алтае. Ранее в сети появлялись слухи о возможной депортации фермера, однако эта информация не нашла подтверждения. Возникшие вопросы с документами были урегулированы.