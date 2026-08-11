В Оренбургской области начался пожар на предприятии из-за падения обломков БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Оренбургской области после падения обломков беспилотников загорелось одно из промышленных предприятий. Губернатор региона Евгений Солнцев подтвердил эту информацию в мессенджере «Макс», уточнив, что инцидент произошел вдали от границы, более чем в тысяче километров от зоны проведения СВО.

Глава области сообщил, что силами противовоздушной обороны над территорией субъекта было сбито уже восемь вражеских дронов. Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате возникшего на заводе возгорания никто из работников и местных жителей не пострадал.

Стоит напомнить, что в ночь на 11 августа российские военные перехватили и уничтожили большое количество украинских БПЛА — 396 аппаратов.

Средства ПВО отработали сразу в 15 регионах страны. В перечень вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области, а также Московский регион и Республика Крым.