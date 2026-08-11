Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2026 5:32

Силы ПВО за ночь сбили почти 400 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ ночью 11 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО за ночь сбили 396 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 396 дронов ВСУ над регионами России

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы ПВО за ночь 11 августа перехватили и уничтожили 396 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники противника были сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе и Республике Крым.

Ранее российские военные сбили более 60 дронов ВСУ в одиннадцати районах Ростовской области. После падения вражеских беспилотников в нескольких районах области начались пожары в лесополосах, горит сухая растительность.

Вместе с тем, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в период с 20:30 10 августа до 8:30 11-го числа сторону Московского региона летели 237 украинских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.