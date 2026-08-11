Силы ПВО за ночь сбили почти 400 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 396 дронов ВСУ над регионами России Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы ПВО за ночь 11 августа перехватили и уничтожили 396 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники противника были сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе и Республике Крым.

Ранее российские военные сбили более 60 дронов ВСУ в одиннадцати районах Ростовской области. После падения вражеских беспилотников в нескольких районах области начались пожары в лесополосах, горит сухая растительность.

Вместе с тем, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в период с 20:30 10 августа до 8:30 11-го числа сторону Московского региона летели 237 украинских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.