Правительство продлило до конца года сниженный норматив продаж бензина на бирже Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ продлило действие пониженного норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. Как сообщили в кабмине, доля топлива, которую производители должны реализовывать через биржу, останется на уровне 10%.

Это решение будет действовать с 30 сентября по 31 декабря 2026 года. Ранее правительство уже снижало этот показатель с 15% до 10% с 1 июля сроком на три месяца. Отметим, что вице-премьер Александр Новак анонсировал снижение норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10% ещё в конце июня, назвав эту меру стабилизирующей для биржевого рынка.

Ранее KP.RU писал, что правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года, а Петербургская биржа объявила о старте торгов таким топливом с 13 августа.