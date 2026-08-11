«Нервные клетки ещё живы»: как Мельникова всё-таки улетела на чемпионат Европы после визового кошмара

Гимнастка Ангелина Мельникова. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова вместе с Анной Калмыковой благополучно добрались до Хорватии, где с 13 по 23 августа пройдёт чемпионат Европы. О прибытии 25-летняя спортсменка сообщила в своём Telegram-канале, отметив, что перелёт был непростым — в воздухе провели 12 часов. Сразу по прилёту гимнастки отправились на тренировку, чтобы опробовать снаряды перед стартом соревнований, пишет "КП-Спорт".

Напомним, участие Мельниковой и Калмыковой в континентальном первенстве оказалось под угрозой из-за визового скандала. 7 августа посольство Хорватии в Москве отказало в выдаче въездных документов девяти членам российской делегации из 65 человек. В числе не получивших визы оказались ведущие гимнастки — Мельникова, Калмыкова, а также олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Формальной причиной отказа стало «не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания», при этом остальные 56 членов делегации визы получили без проблем.

Спустя три дня вопрос был пересмотрен в пользу четырёх гимнастов, включая Мельникову и Калмыкову. Однако решение об отказе в отношении остальных пяти членов сборной осталось в силе — в их числе Виктория Листунова. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна. Чемпионат Европы в Загребе является отборочным этапом к чемпионату мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

25-летняя Мельникова — олимпийская чемпионка 2021 года в командном турнире, двукратная чемпионка мира в личном многоборье (2021, 2025) и чемпионка мира в опорном прыжке (2025). На её счету также три олимпийские медали — две бронзовые и одна серебряная. 17-летняя Калмыкова — четырёхкратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС 2024 года и мастер спорта.

Визовый кризис разразился за двое суток до запланированного вылета сборной. Хорватское посольство отказало девяти членам делегации, включая гимнасток Мельникову, Листунову, Калмыкову, Васильеву, а также тренера Юлия Куксенкова и врача Сергея Гулевского. В Федерации гимнастики России (ФГР) назвали произошедшее «опасным прецедентом», позволяющим административным решениям влиять на итоговый состав участников квалификационного турнира. В организации подчеркнули, что все заявки подавались одновременно с идентичным пакетом документов. Руководство ФГР направило уведомления в World Gymnastics и European Gymnastics с требованием повлиять на ситуацию. Европейский гимнастический союз ранее официально объявил, что российские атлеты не смогут использовать национальный флаг и гимн на турнире.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что «Нервные клетки ещё живы»: Мельникова всё-таки летит на чемпионат Европы после визового кошмара, а также о том, что лидеры сборной РФ по спортивной гимнастике не получили визы на ЧЕ в Хорватии и о том, что European Gymnastics подтвердил выступление россиян на ЧЕ в Загребе без флага и гимна.