Умер Рэджи Бэннистер, актер из «Трансформеров»

Реджи Баннистер Фото: EAST NEWS.

Умер Реджи Баннистер, музыкант и актер, наиболее известный по роли продавца мороженого Реджи, сражающегося с Таинственным Высоким Человеком в культовой франшизе ужасов «Фантазм». Ему было 80 лет. О смерти артиста сообщает TMZ со ссылкой на его супругу Джиджи.

Актер скончался ранним утром в воскресенье, 9 августа, в своем доме в Крестлайне, штат Калифорния. В последние годы Баннистер боролся с несколькими тяжелыми заболеваниями, включая деменцию с тельцами Леви и болезнь Паркинсона.

Для Баннистера роль в «Фантазме», начавшаяся с культового фильма 1979 года, стала визитной карточкой на всю жизнь. Помимо культовой роли в «Фантазме», он запомнился зрителям по многим другим проектам. В его фильмографии — эпизодическая роль в мультсериале «Трансформеры: Прайм», а также участие в картинах «Ярость» (2007), «Бабба Хо-Теп» (2002) и комедии «Кенни и компания» (1976). Баннистер также был известен как музыкант.

Ранее в возрасте 85 лет скончалась австрийская актриса Вера Борек, известная по сериалу «Комиссар Рекс».