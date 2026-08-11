Премьер Швеции предрек новый кризис в Европе из-за Испании Фото: REUTERS.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с резкой критикой инициативы испанских властей, назвав предложенную ими амнистию для нелегальных мигрантов «очень плохой идеей».

Кристерссон считает, что подобное решение способно спровоцировать повторение масштабного миграционного кризиса, с которым Евросоюз уже сталкивался в 2015 году. По его словам, легализация статуса мигрантов в одной из стран откроет им возможности для свободного передвижения по всей территории объединения.

«Это особенно вредно для нас, потому что, как показывает опыт, многие люди, приезжающие в Европу, предпочитают ехать на север», — сказал он в интервью изданию Financial Times.

Кристерссон призвал коллег по ЕС «быть очень, очень осторожными и не действовать так, чтобы это могло хотя бы отдаленно напоминать произошедшее в 2015 году», подчеркнув уязвимость европейской миграционной системы.

Накануне СМИ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) Сеуты усиливают меры из-за угрозы миграционного кризиса 15 августа. Командование приказало военнослужащим готовиться к предотвращению прорыва границы. Отпуска были отменены до особого распоряжения.