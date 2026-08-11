Минобороны назвало ночные удары по ВПК Украины «палящим зноем» для врага Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России прокомментировало ночные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и складским комплексам в Киеве и Запорожье необычным образом, назвав их «палящим зноем» для врага.

«Июльская жара сменилась для врага палящим зноем», - написало ведомство на платформе «Макс», разместив кадры с реактивной системой залпового огня в момент залпа. Это строчка из песни «Кара-кум» советской рок-группы «Круг».

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по трём ключевым объектам инфраструктуры Украины, работавшим на ВСУ. В Киеве были поражены транспортно-логистический центр «Киев-3» площадью около 50 тыс. кв. метров и терминал «Новой почты», а в Запорожье — комбинат «Запорожсталь». В центре «Киев-3» хранилось до 15 тысяч FPV-дронов, включая оснащённые тепловизорами («Бешкет», «Спук», «Комик-А», «Горобец»), а также наземное оборудование для управления БПЛА.